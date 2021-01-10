У неділю, 10 січня, 18-річна Марта Костюк продовжила феєрити на турнірі WTA в Абу-Дабі. Цього разу на заваді українки не стала словенка Тамара Зіданшек.

Тенісистки провели на корті провели лише 54 хвилини. Українка Марта Костюк без зайвих пhоблем у двох сетах здобула путівку у свій перший чвертьфінал на турнірі серії WTA 500. 18-річна тенісистка віддала Тамарі Зіданшек лише два гейми, пише 24 канал.

До теми Костюк на характері перемогла Се у драматичному матчі за путівку в 1/8 фіналу в Абу-Дабі

Марта Костюк – Тамара Зіданшек 2:0 (6:1, 6:1)

Головним завдання перед матчем для Костюк було повністю відновитись після драматичного поєдинку з Шувей Се в 1/8 фіналу турніру. 18-річна українська тенісистка чудово впоралась із цим завданням. Вже на старті поєдинку вона скористалась програними подачами суперниці та на екваторі зустрічі зробила рахунок 4:0 на свою користю. 23-річна Зіданшек змогла взяти свій перший гейм у матчі аж у п'ятому геймі.

Але цей гейм став останнім для словенки у першій партії. Як виявиться потім і передостаннім у протистоянні. Марта добре атакувала та не гірше грала у захисті. У підсумку – 6:1 у першому сеті на користь Костюк.

Другий сет також був за повного домінування українки на корті. Здавалось, що Костюк мала у двічі більше сил за свою суперницю, яка знову програла два гейми на своїй подачі. Талановита тенісистка з України майже не припускалась помилок у цій зустрічі.

На своїй подачі Марта жодного разу не дозволила Зіданшек навіть дійти до брейк-пойнту. Для матчів Костюк це щось неймовірне. Українка довела сет до перемоги – 6:1. Ця зустріч виявилась своєрідним майстер-класом для Зіданшек.

Марта Костюк – в 1/4 фіналу турніру в Абу-Дабі. Вихід у чвертьфінал дозволив українці дебютувати у топ-90. До цього тенісистка посідала 99 позицію у рейтингу WTA. У наступному колі Костюк зустрінеться з переможницею пари Сара Соррібес-Тормо / Анастасія Гасанова.