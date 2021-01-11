Українська тенісистка Марта Костюк з проблемами здолала іспанку Сару Соррібес-Тормо у півфіналі турніру WTA в Абу-Дабі.

Матч виявився доволі довгим та виснажливим. Він тривав одну годину на 57 хвилин. Хоча на перший сет тенісистки витратили лише 25 хвилин, а Костюк програла його начисто – 0:6.

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Програла Костюк і перший гейм у другому сеті. Ще й на своїй подачі. Але після цього стався переломний момент – українка виграла наступні шість геймів, оформивши три брейки, та зрівняла рахунок у матчі.

Ключовим у матчі став дев'ятий гейм в третьому сеті. До того часу рахунок був рівним 4:4 (кожна з тенісисток оформила по три брейки). Костю з третьої спроби таки записала гейм до свого активу, а в наступному розіграші на своїй подачі оформила перемогу в матчі.

Марта Костюк – Сара Соррібес-Тормо 2:1 (0:6, 6:1, 6:4)

Для Костюк це перший вихід у півфінал турніру WTA. Її суперницею стане переможниця пари Еліна Світоліна – Вероніка Кудерметова.

Додамо, що це вже вдруге в кар'єрі Костюк зуміла виграти матч, програвши перший сет 0:6. Вперше це було у 2018 році у матчі проти Іванни Йоровіч.