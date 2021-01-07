Уже друга українська тенісистка подолала перше коло престижного тенісного турніру WTA в Абу-Дабі. У четвер, 7 січня, Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу.

За вихід у наступний раунд Костюк боролася з представницею Чехії Луцією Градецькою. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Бондаренко сенсаційно перемогла Яфань Ван на турнірі WTA в Абу-Дабі

Марта Костюк – Луція Градецька 2:0 (6:2, 6:4)

Українська тенісистка вдало розпочала гру, повівши 2:0. Чешка спробувала відігратися, однак на брейк Градецької Марта також знайшла відповідь. У підсумку Костюк виграла перший сет з рахунком 6:2.

У другій партії на корті точилася більш запекла боротьба. Тенісистки обмінялися брейками на старті сету. Та українка змогла вирвати перемогу в останньому геймі на подачі суперниці.

Окрім Костюк, до наступного раунду вже пройшла українка Катерина Бондаренко. З 1/16 фіналу стартує ще одна українка – Еліна Світоліна.

Призовий фонд змагань в Абу-Дабі складає понад 550 тисяч доларів.