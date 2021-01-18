Українська тенісистка Марта Костюк зробила неймовірний ривок у рейтингу WTA. Загалом одразу три українки присутні в топ-100 рейтингу.

В оновленому рейтингу WTA Марта Костюк піднялася одразу на 21 місце вверх. І тепер посідає 78-е місце. Це особистий рекорд для 18-літньої тенісистки.

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Костюк зуміла піднятися в рейтингу завдяки вдалому виступу на турнірі в Абу-Дабі. Там вона дійшла до півфіналу турніру.

Еліна Світоліна в рейтингу зберегла за собою п'яте місце. Без змін і Даяна Ястремська. Вона на 29-й позиції.

Відзначимо, що найбільший ривок вверх серед українок зробила Катерина Бондаренко. Вона піднялася одразу на 46 позицій. Але посідає поки 239-е місце.

Щодо інших українок, то Катерина Козлова залишилася на 106-у місці, Катаріна Завацька опустилася на одну позицію і тепер 119-а, а Леся Цуренко – 146-а.