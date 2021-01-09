У суботу, 9 січня, 18-річна Марта Костюк в 1/16 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі зустрілась з тенісисткою Тайваню Шувей Се. Українка на зубах здобула путівку в 1/8 фіналу.

Тенісистки провели на корті 2 години та 17 хвилин. Невдалий другий сет міг принести суперниці з Тайвань Шувей Се перемогу, якби не міцний характер Марти Костюк, пише 24 канал.

Варто побачити Маленька донька тенісистки Бондаренко мило підтримала маму на корті: відео

Шувей Се – Марта Костюк 1:2 (3:6, 7:6, 3:6)

Українська тенісистка вдало стартувала у зустрічі. До екватора першого сету тенісистки обмінювали геймами 2:3. А далі ініціативу у свої руки взяла переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017-го року в одиночному розряді серед юніорок. Марта скористалась двома програними подачами Се та довела перший сет до логічного завершення – 3:6 на користь українки.

Наступна партія складалась для 18-річної Марти ще куди вдаліше. Дві поспіль подачі Шувей були невдалими для тайванки. У підсумку – 0:4. Але далі у гру тенісистки з України ніби щось зламалось. Суперниця почала брати гейм за геймом та залишила другий сет за собою – 7:6.

Третій вирішальний сет вийшов не менш драматичним. Українка після довготривалих розіграшів все більше зупинялась споглядаючи на ногу. Цікаво, чи це втома давалась взнаки, чи були проблеми. Тенісистки обмінялись програними подачами. Емоції переповнювали Костюк, але Марта взяла себе у руки, продемонструвавши справжній характер на корті.

Українка не лише скористалась помилками суперниці, а й сама діяла майже безпомилково. 18-річна Костюк одне за одним дістала "мертві" м'ячі після ударів суперниці. Такій грі позаздрили б провідні тенісисти світу.

У підсумку – 3:6 на користь Костюк. Складно було стримати емоції після такого напруженого матчу. 18-річна Марта Костюк – в 1/8 фіналу турніру в Абу-Дабі. Неймовірно!