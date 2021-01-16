Костюк із зірковими тенісистками відсидить суворий карантин перед Australian Open-2021: причина
Талановита українська тенісистка Марта Костюк зіштовхнулася з проблемами перед Australian Open-2021. Українка вимушено відсидить двотижневий суворий карантин.
Окрім 18-річної Костюк, на суворому карантині в Австралії протягом 14 днів будуть ще 23 гравці. Про це Костюк повідомила у своєму твіттері.
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Що сталося
В одного з пасажирів рейсу з Абу-Дабі в Мельбурн, яким летіли тенісисти, діагностували коронавірус.
Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, серед яких Костюк, проведуть у готелі 14 днів без права залишати його на 5 годин для тренувань.
Костюк опинилася у солідній компанії. На ізоляцію потрапили:
- Анжелік Кербер
- Б'янка Андреєску
- Кароліна Плішкова
- Белінда Бенчіч
- Марія Саккарі
- Світлана Кузнєцова.
Australian Open пройде з 8 до 21 лютого 2021 року.
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