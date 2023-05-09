"Ні з яким клубом у нас немає домовленості": батько Мессі спростував чутки щодо майбутнього сина
Джерело:AS
Хорхе Мессі вирішив спростувати чутки, які гуляють навколо його сина. Батько аргентинця вирішив розставити крапки над "і".
Хорхе Мессі нівелював трансферну чутку щодо Аль-Хілаля, який погодив контракт з Ліонелем за допомогою шаленої суми. Аргентинець не збирається займатись поспіхом.
Варте уваги Феноменально швидко відновившись: колишня зірка Карпат зазнав жахливої травми щелепи – відео
Вгамував пристрасті
Батько Ліонеля Мессі відреагував на трансферні чутки, які крутяться навколо його сина. Тато аргентинського футболіста зазначив, що до завершення поточного сезону жодного рішення прийнято не буде, а стадія переговорів стартує тільки тоді, коли сплине чинний контракт Мессі з французьким грандом. Варто зазначити, що ПСЖ дотримався своєї обіцянки відсторонити Мессі від команди, проте аргентинець не відбув в ізоляції повний термін та вже тренується з командою.
Ні з яким клубом на наступний рік у нас немає жодної домовленості. Рішення не буде ухвалено до того, як Ліонель завершить чемпіонат із ПСЖ. Щойно цей сезон завершиться, настане час проаналізувати і подивитися варіанти, які у нас є, а потім ухвалити рішення. Завжди ходять чутки, і багато хто використовує ім'я Ліонеля, щоб здобути популярність, але правда тільки одна, і ми можемо запевнити, що ні з ким ніяких домовленостей немає. Мені здається неповагою з боку ЗМІ, коли вони свідомо і навмисно вводять в оману,
– написав Хорхе.
Трансферні чутки навколо Мессі
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму. Аргентинець ж спершу вирішив, що поточний сезон у стані французького гранда стане для нього останнім, проте наразі він не готовий спішити зі своїм вибором.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж близький друг аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан "синьо-гранатових". Добиваючи ситуацію, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан освистали аргентинського футболіста
- До того ж Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який колектив МЛС. Також батько Мессі мав провести зустріч із представником Інтер Маямі.
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду. Також саудівський колектив готовий придбати низку гравців Барселони, з якими Мессі "громив" усю Європу. Все для того, аби аргентинець погодився перейти в Аль-Хілаль.