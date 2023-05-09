"Ні з яким клубом у нас немає домовленості": батько Мессі спростував чутки щодо майбутнього сина

Хорхе Мессі вирішив спростувати чутки, які гуляють навколо його сина. Батько аргентинця вирішив розставити крапки над "і".

Хорхе Мессі нівелював трансферну чутку щодо Аль-Хілаля, який погодив контракт з Ліонелем за допомогою шаленої суми. Аргентинець не збирається займатись поспіхом.

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Вгамував пристрасті

Батько Ліонеля Мессі відреагував на трансферні чутки, які крутяться навколо його сина. Тато аргентинського футболіста зазначив, що до завершення поточного сезону жодного рішення прийнято не буде, а стадія переговорів стартує тільки тоді, коли сплине чинний контракт Мессі з французьким грандом. Варто зазначити, що ПСЖ дотримався своєї обіцянки відсторонити Мессі від команди, проте аргентинець не відбув в ізоляції повний термін та вже тренується з командою.

Ні з яким клубом на наступний рік у нас немає жодної домовленості. Рішення не буде ухвалено до того, як Ліонель завершить чемпіонат із ПСЖ. Щойно цей сезон завершиться, настане час проаналізувати і подивитися варіанти, які у нас є, а потім ухвалити рішення. Завжди ходять чутки, і багато хто використовує ім'я Ліонеля, щоб здобути популярність, але правда тільки одна, і ми можемо запевнити, що ні з ким ніяких домовленостей немає. Мені здається неповагою з боку ЗМІ, коли вони свідомо і навмисно вводять в оману,

– написав Хорхе.

Трансферні чутки навколо Мессі