Нинішній футболіст Депортіво зазнав неприємного ушкодження під час матчу. Постраждала щелепа гравця.
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Жага футболу
Лукас Перес має досить неприємний досвід на футбольному полі. Його Депортівно, яке виступає у Сегунді Б, проводило зустріч з Алькорконом. Для іспанського нападника поєдинок завершився за найгіршим сценарієм.
У верховій боротьбі Перес зіткнувся з гравцем команди суперника, ворожий футболіст голою зіграв в лице Лукасу. Як результат в іспанського нападника діагностували перелом виличної дуги, оскільки удар під час зіткнення був дуже сильним.
Наразі Переса успішно прооперували. Термін відновлення після щелепної травми становить від 10 днів до двох тижнів. Та от Лукас стільки проводити у лазареті не збирається, оскільки планує зіграти вже в наступному турі, який відбудеться 14-го травня. До тренувань ж футболіст повернувся всього через 12 годин після операції, що не є звичним.
Відео інциденту:
Лукас Перес в Україні
- На початку 2011 року Лукас підписав контракт Карпатами. Найголовнішим мотивом переїзду Переса до Львова було бажання грати в єврокубках. Лукас став одним із ключових гравців "левів". Іспанець узяв участь в обох перемогах Карпат над ірландським клубом Сейнт-Патрікс Атлетік, двобоєм з яким львів'яни розпочали новий єврокубковий сезон, за чим і прийшов Перес. Однак вже в наступній дуелі в раунді плей-оф "леви" поступилися грецькому ПАОКу (куди згодом Лукас перейшов). Після поразки в Салоніках, у Львові арбітр не зарахував чистий гол Лукаса за рахунку 0:1. Проте іспанець згодом таки забив єдиний гол львів'ян із пенальті, а матч завершився внічию 1:1 і "біло-зелені" завершили єврокубковий сезон.
- За львівський колектив іспанець провів 51 матч, у яких забив 14 голів. Після карпатівської кампанії Лукас перебрався до київського Динамо, проте через конфлікт з тодішнім наставником столичного клуба Блохіним не зіграв жодного матчу.