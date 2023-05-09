Нинішній футболіст Депортіво зазнав неприємного ушкодження під час матчу. Постраждала щелепа гравця.

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Жага футболу

Лукас Перес має досить неприємний досвід на футбольному полі. Його Депортівно, яке виступає у Сегунді Б, проводило зустріч з Алькорконом. Для іспанського нападника поєдинок завершився за найгіршим сценарієм.

У верховій боротьбі Перес зіткнувся з гравцем команди суперника, ворожий футболіст голою зіграв в лице Лукасу. Як результат в іспанського нападника діагностували перелом виличної дуги, оскільки удар під час зіткнення був дуже сильним.

Наразі Переса успішно прооперували. Термін відновлення після щелепної травми становить від 10 днів до двох тижнів. Та от Лукас стільки проводити у лазареті не збирається, оскільки планує зіграти вже в наступному турі, який відбудеться 14-го травня. До тренувань ж футболіст повернувся всього через 12 годин після операції, що не є звичним.

Відео інциденту:

Лукас Перес в Україні