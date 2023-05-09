Хорхе Месси нивелировал трансферный слух относительно Аль-Хилаля, согласовавший контракт с Лионелем с помощью сумасшедшей суммы. Аргентинец не собирается спешить.
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Отец Лионеля Месси отреагировал на трансферные слухи, крутящиеся вокруг его сына. Папа аргентинского футболиста отметил, что до завершения текущего сезона никакого решения принято не будет, а стадия переговоров стартует только тогда, когда истечет действующий контракт Месси с французским грандом. Стоит отметить, что ПСЖ сдержал свое обещание отстранить Месси от команды, однако аргентинец не отбыл в изоляции полный срок и тренируется с командой.
Ни с каким клубом на следующий год у нас нет никакой договоренности. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат по ПСЖ. Как только этот сезон завершится, придет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение. Всегда ходят слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы обрести популярность, но правда только одна, и мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Мне кажется неуважением со стороны СМИ, когда они сознательно и намеренно вводят в заблуждение,
– написал Хорхе.
Трансферные слухи вокруг Месси
- ПСЖ не может прийти к соглашению с аргентинским футболистом о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму. Аргентинец сначала решил, что текущий сезон в состоянии французского гранда станет для него последним, однако он не готов спешить со своим выбором.
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние "сине-гранатовых". Добивая ситуацию, у Лионеля возник еще один конфликт в ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС. Также отец Месси должен был провести встречу с представителем Интер Майами.
- Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Саудовский коллектив уже предложил Месси соглашение, в котором отмечено, что Лионель будет получать в Аль-Хилале более 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Криштиану Роналду. Также саудовский коллектив готов приобрести ряд игроков Барселоны, с которыми Месси "громил" всю Европу Все для того чтобы аргентинец согласился перейти в Аль-Хилаль.