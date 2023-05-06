Вибачення Мессі в сторону ПСЖ йому не допомогли. Столичний колектив не включив аргентинця у заявку на матч.

Варте уваги Без упину в 39: Іньєста розірве контракт з поточним клубом та порине у пошуки іншої команди

Ні обіцянок, ні пробачень

Парижани вирішили не йти на поступки аргентинцю, не дивлячись на його зірковий статус. Французький гранд не включив багаторазового володаря "Золотого м'яча" у заявку на матч з Труа. Таким чином ПСЖ виконав свою обіцянку, яку клуб дав раніше, а саме відсторонити Мессі від команди на два тижні. Ліонель приносив вибачення команді за свою несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії та жив в очікування рішення французького гранда, проте клуб вирішив діяти максимально радикально та не пробачати Ліонелю.

Дана ситуація змусила ПСЖ переглянути свої цілі щодо продовження контракту з аргентинським футболістом. Низка скандалів, яка виникла навколо Мессі, та його поведінка в цілому не мотивує парижан продовжувати співпрацю з Ліонелем. Аргентинський гравець, скоріше за все, покине столичний колектив по закінченню сезону та відправиться у нову подорож в ролі вільного агента.

Трансферна сага Мессі