Саудівський клуб готовий придбати Серхіо Бускетса, Жорді Альбу та Луїса Суареса. Все для того, аби Мессі перейшов у Аль-Хілаль.
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Витягують козирі з рукавів
"Лідери" готові реалізувати будь-які задуми, аби багаторазовий володар "Золотого м'яча" опинився у Саудівській Аравії. Аль-Хілаль взявся за ідею реанімувати старі зв'язки Ліонеля з його партнерами по Барселоні, яких боялась уся Європа. Саудівський клуб усвідомлює, що Ліонель скоріше за все опиниться у каталонському колективі, проте це не заважає "лідерам" намагатися заманити аргентинця до себе.
Таким чином, Аль-Хілаль вирішив хитрувати та напустити на Мессі ностальгію та створити йому умови, в яких Ліонелю буде комфортно грати. Саудівський колектив планує запросити у свою команду Серхіо Бускетса, Жорді Альбу та Луїса Суареса. Перший раніше зазначав, що мріє знову зіграти з Мессі в футболці одних кольорів, іспанець надіявся перестрітися з Ліонелем у МЛС, та от місце зустрічі може змінитися.
Аль-Хілаль розуміє, що якщо їм вдасться запросити Мессі у свою країну, то це стане неймовірною візитівкою для Саудівської Аравії (яка у своєму розпорядженні має ще й Кріштіану Роналду), яка бореться за право проведення чемпіонату світу-2030. Нагадаємо, що "лідери" готові запропонувати аргентинцю космічну зарплатню.
Трансферна сага Мессі
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму. Аргентинець ж вирішив, що поточний сезон у стані французького гранда стане для нього останнім.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж близький друг аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан "синьо-гранатових". Добиваючи ситуацію, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан освистали аргентинського футболіста
- До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який колектив МЛС. Також батько Мессі мав провести зустріч із представником Інтер Маямі.