ЗМІ активно сватають Ліонеля Мессі у Саудівську Аравію, за океан у США, а найбільше у каталонську Барселону, у структурі якої грав із 2000-го року. Однак сам аргентинський нападник досі не прийняв остаточного рішення.
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Все вирішиться після останнього туру
35-річний футболіст прийме рішення щодо свого майбутнього по закінченню сезону-2022/2023. Адже контракт із ПСЖ у Лео закінчується якраз вкінці червня 2023 року.
Нагадаємо, що французький клуб відсторонив Лео від команди на два тижні через порушення режиму та поїздку у Саудівську Аравію замість тренувального процесу ПСЖ. Однак вже 8 травня парижани повідомили про повернення Мессі до тренувань. Схоже, що керівництво ПСЖ вирішило зменшити усунення Ліонеля від команди з двох до одного тижня. Вибачення аргентинця зм'якшили його покарання.
Ліонель пропустив останню гру проти Труа, у якому парижани здобули виїзну перемогу над суперником 1:3.
Відзначимо, що Барселона готова повернути легенду клубу, але для цього Мессі потрібно погодитись на різке зменшення зарплати. Каталонський клуб готовий платити Лео втричі менше, аніж той отримує у ПСЖ.
Мессі не піде по стопах Кріштіану Роналду, який пішов "рубати" гроші в Аль-Наср із Саудівської Аравії. Ліонель хоче продовжити свою кар'єру у Європі.
Як Ліонель Мессі виступає у ПСЖ
- Ймовірно, що сезон-2022/2023 стане останнім для Мессі у футболці парижан.
- Наразі у поточному сезоні Лео провів за французький гранд 37 поєдинків, у яких наколотив 20 голів та віддав 19 асистів.
- У ПСЖ аргентинець грає із серпня 2021-го.
- Загалом у футболці ПСЖ провів вже 71 матч – 31 м'яч і 34 результативні передачі.
- Мессі прийшов із парижанами до двох трофеїв.
- У Франції Мессі відзначається не так футболом, як негативною поведінкою та вчинками. Футболіст вже не вперше дозволяє собі завчасно піти з тренування через вправу, яка йому не подобається.