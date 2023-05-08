ЗМІ активно сватають Ліонеля Мессі у Саудівську Аравію, за океан у США, а найбільше у каталонську Барселону, у структурі якої грав із 2000-го року. Однак сам аргентинський нападник досі не прийняв остаточного рішення.

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Все вирішиться після останнього туру

35-річний футболіст прийме рішення щодо свого майбутнього по закінченню сезону-2022/2023. Адже контракт із ПСЖ у Лео закінчується якраз вкінці червня 2023 року.

Нагадаємо, що французький клуб відсторонив Лео від команди на два тижні через порушення режиму та поїздку у Саудівську Аравію замість тренувального процесу ПСЖ. Однак вже 8 травня парижани повідомили про повернення Мессі до тренувань. Схоже, що керівництво ПСЖ вирішило зменшити усунення Ліонеля від команди з двох до одного тижня. Вибачення аргентинця зм'якшили його покарання.

Ліонель пропустив останню гру проти Труа, у якому парижани здобули виїзну перемогу над суперником 1:3.

Відзначимо, що Барселона готова повернути легенду клубу, але для цього Мессі потрібно погодитись на різке зменшення зарплати. Каталонський клуб готовий платити Лео втричі менше, аніж той отримує у ПСЖ.

Мессі не піде по стопах Кріштіану Роналду, який пішов "рубати" гроші в Аль-Наср із Саудівської Аравії. Ліонель хоче продовжити свою кар'єру у Європі.

Зверніть увагу! Після 34-х турів ПСЖ продовжує утримувати одноосібне лідерство у Лізі 1. Перевага парижан над другим Лансом складає 6 балів.

Як Ліонель Мессі виступає у ПСЖ