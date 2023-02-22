Сага з відходом Ліонеля Мессі з ПСЖ тільки набирає обертів. Нереалістичний розвиток подій з трансфером аргентинця у Барселону стає все реальнішим.

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Все можливо

Керівництву ПСЖ все ще не вдалось домовитись з представниками Ліонеля Мессі щодо продовження співпраці. Каталонський колектив ж плекає надії повернути легенадрного футболіста у свої ряди. До того ж, батько Мессі нещодавно був помічений з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Представники Ліонеля повідомили, що аргентинець готовий погодитись на заробітню плату в стані "синьо-гранатових" у розмірі 8 мільйонів євро на рік.

Для порівняння, у ПСЖ Мессі отримує близько 30 мільйонів євро на рік. У Барселоні аргентинець стане третім найоплачуванішим гравцем команди після Роберта Левандовського та Люка Де Йонга. Якщо Мессі таки приєднається до каталонців, то свої контракти з командою продовжать Джорді Альба та Серхіо Бускетс, які погодаться на скорочення зарплати (менше двох мільйонів євро на рік). Капітани Барселони вважають, що прихід аргентниця допоможе команді завоювати трофеї і легендарні футболісти зможуть покинути Барселону на високій ноті.

Також Мессі розглядає варіант з Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов. Проте до роздумів над переходом в американський колектив Мессі дійде в тому випадку, якщо його трансфер у Барселону не реалізується. Повернення Мессі в каталонський колектив все ще складна справа, проте з плином часом стає все реальнішою.

Мессі в ПСЖ