Єдиний гол Бредлі Баркола на 56-й хвилині приніс перемогу Ліону над ПСЖ 0:1. Підопічні Крісттофа Галтьє не змогли врятувати бодай нічию. Навіть зірковий дует атаки у вигляді Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе не приніс потрібного результату.

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На "Парк де Пренс" вже не раді Ліонелю Мессі

ПСЖ зазнало другої поразки поспіль у Лізі 1. Нагадаємо, що 19 березня парижани вдома сенсаційно програли Ренну.

Ще перед початком матчу уболівальники паризького клубу публічно висловили своє невдоволення грою та поведінкою Мессі. Фанати ПСЖ освистали Лео, коли його зображення з'явилось на табло "Парк де Пренс".

Фани ще раз показали, що хочуть відходу зіркового аргентинця із ПСЖ.

Фанати ПСЖ освистали Мессі: дивіться відео

Після двох поразок поспіль Мессі вже й сам не надто хоче затримуватись у Франції. ПСЖ із 66 очками продовжує лідирувати у Лізі 1, маючи перевагу над найближчим суперником, яким є Ланс, на 6 балів.

ЗМІ активно сватають Лео у Барселону. Очікується, що незабаром може відбутись грандіозне повернення аргентинця у Каталонію. Начебто батько нападника вже завітав у Барселону, де повинен був зустрітись із босом каталонського клубу.

До слова. Барселона йде до свого чергового чемпіонства у Ла Лізі. Підопічні Хаві з 71 балом випереджає мадридський Реал вже на 12 очок.

Тим часом Мессі дозволяє собі проявляти характер. Лео може завчасно покинути тренувальний процес команди, якщо йому не сподобається якась вправа. Навіть вмовляння головного тренера не допомагають.

Головне про французький період кар'єри Ліонеля Мессі

10 серпня 2021 року ПСЖ офіційно оголосило про трансфер Мессі. Ліонель підписав контракт до кінця червня 2023 року, але є опція пролонгації співпраці ще на один рік. Лео перейшов у статусі вільного агента.

Від того часу Лео вже провів у футболці парижан 67 матчів, у яких відзначився 29 голами та 32 асистами.

У поточному сезоні аргентинський нападник відіграв вже 33 поєдинки – 18 м'ячів та 17 результативних передач в усіх турнірах за ПСЖ.

Зверніть увагу! Вже 8 квітня ПСЖ буде гостювати на полі Ніцци, яка йде 8-ю у турнірній таблиці.