Луис Суарес, возможно, намекнул на возвращение Лионеля Месси в Барселону. Но впоследствии уругвайский нападающий ответил за свои намеки.

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Луис Суарес на своей странице в инстаграммах опубликовал старое фото с Лионелем Месси. На ней бывшие игроки Барселоны празднуют взятие ворот Депортиво, тот матч "сине-гранатовые" выиграли со счетом 8:0, а уругваец "заколотил" в сетку соперника четыре мяча. Суарес подписал фотографию "обратно" и отметил на ней Месси.

Все бы ничего, однако Луис – близкий друг Лионеля, поэтому фанаты сразу же начали отталкиваться от публикации Суареса и строить свои теории о возможном возвращении Месси в Барселону. Однако позже Суарес, похоже, осознал, что болельщики оказались достаточно догадливыми (или получил указание от давнего друга не афишировать события). Поэтому уругваец удалил предыдущую публикацию и забросил ту же фотографию только с другим текстом, подписав фото: "Великолепные воспоминания. Я просто вспоминал старые времена".

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