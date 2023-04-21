Луис Суарес, возможно, намекнул на возвращение Лионеля Месси в Барселону. Но впоследствии уругвайский нападающий ответил за свои намеки.
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Луис Суарес на своей странице в инстаграммах опубликовал старое фото с Лионелем Месси. На ней бывшие игроки Барселоны празднуют взятие ворот Депортиво, тот матч "сине-гранатовые" выиграли со счетом 8:0, а уругваец "заколотил" в сетку соперника четыре мяча. Суарес подписал фотографию "обратно" и отметил на ней Месси.
Все бы ничего, однако Луис – близкий друг Лионеля, поэтому фанаты сразу же начали отталкиваться от публикации Суареса и строить свои теории о возможном возвращении Месси в Барселону. Однако позже Суарес, похоже, осознал, что болельщики оказались достаточно догадливыми (или получил указание от давнего друга не афишировать события). Поэтому уругваец удалил предыдущую публикацию и забросил ту же фотографию только с другим текстом, подписав фото: "Великолепные воспоминания. Я просто вспоминал старые времена".
Слухи вокруг Месси
- ПСЖ не может прийти к соглашению с аргентинским футболистом о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму.
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же у Лионеля возник еще один конфликт у ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан оствистали аргентинскому футболисту.
- К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой клуб МЧС.
- Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Саудовский коллектив уже предложил Месси соглашение, в котором отмечено, что Лионель будет получать в Аль-Хилале более 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Криштиану Роналду.