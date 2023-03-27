Багаторазовий володар Золотого М'яча може отримувати зарплату відразу від 29-и американських клубів. Команди МЛС чудово розуміють, яку користь може принести потенційний прихід Мессі.

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Заради власної вигоди

Діло в тому, що регламент північноамериканської ліги має жорсткі обмеження щодо річних заробітніх плат футболістів. В МЛС гравець максимум що може отримувати – це 3 мільйона євро, а також є винятки, які можуть заробляти 6 мільйонів євро в рік, проте таких виконавців у команді не має бути більше трьох.

Наврядчи аргентинська легенда погодиться на такі "скромні" гроші, тому колективи МЛС вирішили вигадати цікаву схему. Близько місяця тому відбулося загальне зібрання представників американських клубів, на якому ухвалили сенсаційне рішення. Зарплатню Мессі готові ділити усі 29 учасників, а чемпіон світу нехай сам обирає собі команду, заради якої перетне океан, оскільки аргентинець до цього часу не може домовитись із ПСЖ.

На такий хід команд МЛС підштовхнула загальна вигода, оскільки колективи чудово розуміють очевидну річ. Прихід Мессі у американський чемпіонат створить медійний вибух, приплив нових фанатів та ще й згенерує рекламні контракти для ліги. Це стане прекрасною анонсом напередодні ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

До речі, батько Ліонеля не проти, аби його син заробляв солідну суму. Хорхе Мессі готовий відправити сина у Саудівську Аравію, якщо той зароблятиме більше, аніж Кріштіану Роналду.

Аргентинець у ПСЖ