14 березня Ліонель Мессі без дозволу головного тренера залишив тренувальний процес французького гранда. Клуб спробував приховувати внутрішній конфлікт від сторонніх, але все одно ця ситуація вилилась на зовні.

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Зірковий аргентинець проявив свій характер

Стало відомо, чому аргентинський футболіст пішов із тренування ПСЖ. Все через те, що Лео не сподобався вправою два на два. Головний наставник парижан Крістоф Гальтьє намагався переконати Мессі не робити цього, а продовжити тренувальний процес. Але аргентинець не повівся на вмовляння тренера.

Цікаво, що крісло під Гальтьє сильно захиталось після вильоту його команд з Ліги чемпіонів. Боси французького гранда скликали термінову нараду, де повинно було зачіпатись питання про можливу зміну головного тренера. Як бачимо, що Гальтьє вдалось переконати керівництво команди у своєму професіоналізмі.

Нагадаємо, що навколо Мессі вирує багато чуток про його можливе повернення у Барселону. Але існують й версії, що Ліонель може продовжити кар'єру у Парижі. Але для цього ПСЖ потрібно виконати умови чемпіона світу-2022 у складі збірної Аргентини.

Лео підпише новий контракт із паризьким клубом лише у тому випадку, якщо ПСЖ буде грати на такому ж високому рівні, що й зараз. Зірковий футболіст боїться, що керівництво парижан кине команду через проблеми з фінансовим фейр-плей.

ПСЖ після 27 турів лідирує у Лізі 1, маючи перевагу над другим Марселем у 10 балів – 66 проти 56-ти у "провансальців".

Зверніть увагу! Наступний поєдинок ПСЖ зіграє вдома проти Бреста. Початок зустрічі о 18:05. Наразі невідомо, як ситуація на тренуванні вплине на участь Мессі у майбутньому матчі.

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