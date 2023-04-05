Аль-Хілаль зробив офіційну пропозицію нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі. Чемпіон Саудівської Аравії намагається заманити багаторазового володаря "Золотого м'яча" кругленькою сумою.

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Реінкарнація протистояння у Саудівській Аравії

Аль-Хілаль вирішив зіграти на фоні того, що французький гранд ніяк не можу дійти спільної згоди з Ліонелем Мессі щодо продовження співпраці. До того ж, парижани поставили аргентинцю безглуздий ультиматум, який точно не допоможе зберегти чемпіона світу в колективі.

Саудівський клуб запропонував Ліонелю оклад у понад 400 мільйонів євро на рік. До прикладу, Кріштіану Роналду отримує у Аль-Насрі близько 200 мільйонів євро на рік. Раніше батько Ліонеля зазначав, що його син буде готовий продовжити кар'єру в Саудівській Аравії тільки за умови, якщо аргентинець матиме більшу зарплатню, аніж португальська зірка. Аль-Хілаль умову зрозумів.

Не дивлячись на таку спокусливу пропозицію, Мессі ще не поспішає її приймати, оскільки пріоритет Ліонеля – продовжити кар'єру в Європі. Аргентинця активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. "Синьо-гранатові" очікують від УЄФА "зелене світло" після проходження перевірки з приводу наявності або відсутності порушення правил фінансового фейр-плей. Тільки тоді Барселона готова почати з Мессі переговори.

Аргентинець у ПСЖ