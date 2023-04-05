Аль-Хілаль зробив офіційну пропозицію нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі. Чемпіон Саудівської Аравії намагається заманити багаторазового володаря "Золотого м'яча" кругленькою сумою.
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Реінкарнація протистояння у Саудівській Аравії
Аль-Хілаль вирішив зіграти на фоні того, що французький гранд ніяк не можу дійти спільної згоди з Ліонелем Мессі щодо продовження співпраці. До того ж, парижани поставили аргентинцю безглуздий ультиматум, який точно не допоможе зберегти чемпіона світу в колективі.
Саудівський клуб запропонував Ліонелю оклад у понад 400 мільйонів євро на рік. До прикладу, Кріштіану Роналду отримує у Аль-Насрі близько 200 мільйонів євро на рік. Раніше батько Ліонеля зазначав, що його син буде готовий продовжити кар'єру в Саудівській Аравії тільки за умови, якщо аргентинець матиме більшу зарплатню, аніж португальська зірка. Аль-Хілаль умову зрозумів.
Не дивлячись на таку спокусливу пропозицію, Мессі ще не поспішає її приймати, оскільки пріоритет Ліонеля – продовжити кар'єру в Європі. Аргентинця активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. "Синьо-гранатові" очікують від УЄФА "зелене світло" після проходження перевірки з приводу наявності або відсутності порушення правил фінансового фейр-плей. Тільки тоді Барселона готова почати з Мессі переговори.
Аргентинець у ПСЖ
- Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до літа 2023-го року. До французького колективу Мессі приєднався задарма у 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги.
- За французький колектив Мессі провів 67 поєдинків, забив 29 голів та віддав 32 асиста.
- В складі ПСЖ Мессі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не підкорювався у його кар'єрі. І за таким розвитком подій вже і не підкориться. Оскільки ПСЖ вилетів від Марселя в 1/8 Кубка Франції, а переможний гол у матчі забив саме Руслан Маліновський.
- Також перебуваючи у складі ПСЖ, Мессі завоював сьомий "Золотий м'яч".
- Нещодавно у Ліонеля виник свіжий конфлікт з парижанами, через що він пішов з тренування.