Угорський "Ференцварош", за який виступають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков, зіграв перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. Його суперником була іспанська "Барселона".

У цьому матчі "Барселона" розгромила суперника 5:1. Єдиний гол за угорську команду забив Ігор Харатін.

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На 68-й хвилині у ворота "Барселони" було призначено пенальті – Піке сфолив проти суперника у власному штрафному майданчику. За свій фол захисник отримав червону картку.

Пробивати пенальті пішов Ігор Харатін. І з позначки переграв Нето.

Відео голу Харатіна у ворота "Барселони"

Варто додати, що рахунок в цьому матчі теж було відкрито з пенальті – відзначився Мессі. Згодом за "Барселону" забивали Фаті, Коутіньо, Педрі та Дембеле.