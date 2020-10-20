Першим суперником донецького "Шахтаря" в лізі чемпіонів стане "Реал". Іспанський клуб оголосив список гравців, які можуть зіграти в цьому поєдинку.

У списку "Реала" 19 футболістів. Серед них і український воротар Андрій Лунін, який пропускав попередній матч в чемпіонаті Іспанії.

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Зате поза заявкою опинилися одразу ряд ключових гравців "Реала". В першу чергу захисник та капітан команди Серхіо Рамос. Він отримав ушкодження, і проти "гірників" не зіграє.

Не зіграє в цьому матчі і Дані Карвахаль. Захисник вже давніше отримав травму, і пропустив матчі збірної Іспанії. В тому числі і проти збірної України в Києві на НСК "Олімпійський" 13 жовтня. У цьому матчі українці здобули сенсаційну перемогу над іспанцями.

Відновлюється від травми й атакувальний півзахисник Еден Азар. В цьому сезоні він ще не зіграв жодного матчу. Як і нападник Маріано.

Ушкодження і в Мартіна Едегора.

Заявка "Реалу" на матч проти "Шахтаря"

Воротарі: Куртуа, Лунін, Альтубе

Куртуа, Лунін, Альтубе Захисники: Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді

Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско

Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско Нападники: Бензема, Асенсіо, Лукас Васкес, Йовіч, Вінісіус, Родріго

Проблеми "Шахтаря"

Однак у "Шахтаря" ще більші проблеми зі складом перед цим матчем. З командою до Мадриду відправилися ряд гравців молодіжної команди – Мампассі, Судаков, Шостак, Гончарук та В'юнник. При цьому двоє останніх – це єдині нападники, які є в розпорядженні Луїша Каштру.

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Натомість в Україні залишилися Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Тайсон, Євген Коноплянка, Алан Патрік та Жуніор Мораес.

Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться в середу, 21 жовтня, в Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано". Початок матчу о 19:55.