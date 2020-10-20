США та Великобританія провели розслідування та звинуватили російську спецслужбу у підготовці кібератаки на Олімпійські ігри. Російська сторона готувала кібератаки, які повинні були зірвати проведення Олімпіади-2020 у Токіо, а також зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані.

Національний центр кібербезпеки Великобританії разом із американською розвідкою завершили спільну операцію та вияснили, що Олімпійські ігри могли бути зірвані через атаки російської спецслужби. Вони хотіли порушити роботу оргкомітету Олімпіади, спонсорів змагань та постачальників матеріально-технічного забезпечення.

Варто прочитати: "Проєкт Путіна": інформатор WADA Родченков закликав відсторонити Росію від Олімпіади-2020

Кібератака Росії на Олімпіаду у Токіо

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що не лише на Олімпіаду-2020 у Токіо полювала російська спецслужба. Також вони планували операцію, яка повинна була зірвати зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані. Такі дії зі сторони Росії він назвав необдуманими, спецслужба Росії не думала, що їх задуми вдасться комусь розсекретити.

Така кібератака готувалася ще до перенесення Ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу. Росія планувала зірвати проведення усіх Олімпіад на відстані. Російська сторона намагалась замаскуватись та видати себе за східно-корейських та китайських хакерів.

Якщо брати до уваги Олімпійські ігри 2018 року, то тут хакери хотіли зірвати офіційний сайт змагань, відключити Wi-Fi на арені під час проведення церемонії відкриття змагань та запустити процес видалення всіх даних. Тоді спеціалістам вдалось запобігти проблемам, замінивши заражені комп'ютери.

Додамо, що Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на літо 2021 року і буде відбуватись з 23 липня до 8 серпня.