20 жовтня "Динамо" зіграло з "Ювентусом" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок виявився важким для обох команд, але підопічні Пірло виявилися сильнішими.

Динамо – Ювентус 0:2

Гол: Мората, 46, 84

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Кияни опинилися в компанії найсильніших клубів Європи вперше з 2016 року, а в заявці "Динамо" присутні лише четверо футболістів, які брали участь в тому розіграші: Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський та Віктор Циганков. Цікаво, що всі вони відрізнялися забитими голами на груповому етапі в сезоні 2016/2017.

Першим суперником підопічних Мірчі Луческу в груповому турнірі став чемпіон Італії. Під керівництвом румунського фахівця "біло-сині" провели вже десять матчів, не зазнавши жодної поразки.

Після шести турів національної першості "Динамо" лідирує в турнірній таблиці, а в минулий уїк-енд кияни у Львові обіграли "Рух" з рахунком 2:0. "Ювентус" в крайньому турі Серії А несподівано втратив очки в матчі з "Кротоне", зігравши внічию з рахунком 1:1.

Вболівальники на матчі "Динамо" – "Ювентус" вивісили банери з написами "Сцуркіси – ганьба "Динамо" і "Луческу, go away".

На 12-й хвилині туринці створили перший небезпечний момент біля воріт Бущана. К'єза увірвався в штрафну на лівому полуфланзі, пройшов Кендзьору і пробив в дальній кут. Георгій перевів на кутовий.

Відео сейву Бущана

Згодом після навісу з кутового на виході помилився Бущан, та К'єлліні головою не влучив у порожній кут.

На 18-й хвилині вже відповіли "біло-сині". Супряга з К'єлліні боровся за верховий м'яч у штрафній "Ювентуса" та навіть зумів вдарити по воротах, але дуже невдало.

Відео удару Супряги

До завершення першого тайму Ремсі обіграв Забарного і прострілив на Кулусевскі. Удар і Бущан рятує ворота "Динамо.

Відео сейву Бущана

Одразу після перерви підопічні Пірло шокували киян. К'єза віддав Ремзі, який п'ятою під удар викотив Кулусевскі, той з лінії штрафного приклався низом – Бущан відбив, але прямо на набігаючого Морату, який з двох метрів вніс м'яч у сітку. 0:1.

Відео першого голу Морати

На 61-й хвилині Кендзьора прорвався в чужу штрафну. Буяльський взяв м'яч після відскоку, але забити не зміг. Також варто відзначити момент Сидорчука, коли Сергій заволодів м'ячем після відскоку. Удар з дальньої дистанції, але Щесни виявився уважним.

Наприкінці основного часу той же Мората поставив крапку у матчі. Куадрадо подав, Мората вбіг з глибини, випередив Забарного і головою прошив Бущана. 0:2.

Відео другого голу Морати