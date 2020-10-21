У вівторок, 20 жовтня, стартував груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Результати матчів – в огляді Спорт24.

Динамо – Ювентус 0:2

Голи: Мората, 46, 84

Київське "Динамо" стартувало в груповому етапі Ліги чемпіонів з поразки. Команда вдома поступилася італійському "Ювентусу", пропустивши двічі у другому таймі від Морати.

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Зеніт – Брюгге 1:2

Голи: Хорват, 74 (авт.) – Бонавентуре, 63, де Кетелар, 90+3

В першому турі Ліги чемпіонів відбулося й українське протистояння – російський "Зеніт" Ракіцького приймав бельгійський "Брюгге" Соболя. Сильнішими виявилися гості, які забили переможний гол на третій компенсованій хвилині.

Барселона – Ференцварош 5:1

Голи: Мессі, 27 (пен.), Фаті, 42, Коутіньо, 52, Педрі, 82, Дембеле, 89 – Харатін, 70 (пен)

Вилучення: Піке, 68 (Барселона)

Українець Ігор Харатін відкрив лік голам у Лізі чемпіонів. І першою жертвою стала "Барселона". Правда угорський "Ференцварош" це мало врятувало. Команда до того часу програвала 3:0. І навіть коли "Барселона" залишилася у меншості, то зуміла організувати ще два голи у ворота суперника

Лаціо – Боруссія (Дортмунд) 3:1

Голи: Іммобіле, 6, Хіц, 23, Акпа-Акпро, 76 – Холанд, 71

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Марсьяль, 55 (авт.) – Бруну Фернандеш, 23 (пен.), Рашфорд, 87

У матчі між ПСЖ та "Манчестер Юнайтед" голи забивали лише гості. Спочатку Бруну Фернандеш відкрив рахунок у цьому матчі ударом з пенальті. Хоча реалізував вій свій удар лише з другої спроби. Перший раз Навас відбив, але арбітр заставив перебити. А потім Марсьяль зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового.

Перемогу МЮ приніс Рашфорд, який забив незадовго до кінця матчу, відправивши м'яч точно у кут воріт.

РБ Лейпциг – Башакшехір 2:0

Голи: Анхеліньо, 16, 20

Ренн – Краснодар 1:1

Голи: Гірассі, 56 (пен.) – Рамірес, 59

Челсі – Севілья 0:0

Єдиний матч, в якому не було забито голів, зіграли на "Стемфорд Брідж" "Челсі" та "Севілья".