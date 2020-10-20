Визначився переможець Української хокейної ліги. В сьомому матчі фінальної серії перемогу здобув "Кременчук", який вперше в історії став тріумфатором турніру.

У фінальній серії зійшлися "Кременчук" та "Донбас". І переможця УХЛ команди відклали аж до сьомого матчу. При цьому команди вигравали лише на виїзді. Сьомий матч відбувся в Кременчуці, але господарі майданчика зламали неприємну традицію.

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"Донбас" двічі по ходу матчу виходив вперед. Але кожен раз хокеїсти "Кременчука" зрівнювали рахунок.

У третьому періоді закинутих шайб не було. Зате було багато грубої гри – 24 хвилини штрафу на обидві команди.

Перемогу "Кременчуку" в цьому матчі та фінальній серії, приніс точний кидок Кисельова.

Для "Кременчука" це перша перемога в УХЛ. До цього команда з Полтавської області в тричі у своїй історії стала срібним призером національного чемпіонату. При цьому у двох попередніх випадках (2015 та 2017 роках) "Кременчук" вигравав срібні медалі після перемоги в регулярному чемпіонаті. Крім того, в активі "оранжево-чорних" і бронзові нагороди сезонів 2015/16 та 2018/19 років.

Також "Кременчук" є єдиним багаторазовим учасником національних змагань, який вигравав медалі у всіх чемпіонатах, в яких брав участь.