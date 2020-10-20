Полтавська "Ворскла" повідомила про перенесення матчу 7-го туру української Прем'єр-ліги з донецьким "Шахтарем" до іншого міста.

Поєдинок, який заплановано на 24 жовтня, буде зіграно в Олександрії на місцевому стадіоні "Ніка" і розпочнеться о 14:00. Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.

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"Складна епідеміологічна ситуація у місті послужила приводом для Дирекції УПЛ заборонити проведення матчу 7-го туру Favbet Ліги "Ворскла" – "Шахтар" у Полтаві. Наразі сторонами погоджуються останні організаційні питання", – йдеться у повідомленні. Матч відбудеться без глядачів.

Перенесення матчу "Десни"

Також чернігівська "Десна" повідомила про перенесення домашнього матчу 7-го туру УПЛ з донецьким "Олімпіком" до Києва.

Поєдинок, який був запланований на 24 жовтня в Чернігові на місцевому стадіоні імені Гагаріна, зіграють на стадіоні імені Лобановського в столиці України. Зустріч розпочнеться о 14:00.

"Чернігів потрапив до "червоної зони", тому зараз і в нашому місті не можна проводити футбольні матчі. Наш клуб звернувся з проханням до ФК "Олімпік" щодо зміни господаря матчу – зараз граємо в Києві, а матч другого кола – в Чернігові. Ми вдячні ФК "Олімпік" за розуміння ситуації", – повідомила пресслужба "Десни".