Бельгійський "Брюгге" з перемоги стартував у Лізі чемпіонів. Команда українця Едуарда Соболя на виїзді обіграла російський "Зеніт", в якому виступає Ярослав Ракіцький.

"Зеніт" був фаворитом в цьому матчі. Однак фаворитом лише на папері. Бельгійська команда з Соболем у стартовому складі впевнено переграла суперника на виїзді.

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Якщо перший тайм пройшов без забитих голів (хоча моменти були), то в другому таймі саме "Брюгге" відкрив рахунок. Денніс зумів прорватися до штрафного. І в боротьбі з суперником вже з лінії поля проштовхнути м'яч під удар партнеру. Але з першим ударом впоралися. Як і з другим (саме Ракіцький вибив м'яч майже з лінії воріт). Та добивання Денніса таки досягло цілі – рахунок у матчі було відкрито.

Варто додати, що Еммануель Денніс до 2017 року виступав за луганську "Зорю". І саме з України він перебрався до "Брюгге".

Зрівняти рахунок у цьому матчі "Зеніту" допоміг випадок – Ловрен завдав потужного дальнього удару, м'яч влучив у штангу, після чого вилетів у поле і вдарився об спину воротаря Хорвата. А вже від неї залетів у ворота. Це записали як автогол.

Але втримати бодай нічийний рахунок в домашньому матчі "Зеніту" не вдалося. Вже у компенсований арбітром час одна з атак "Брюгге" закінчилася прострілом вздовж лінії воріт, і 19-літній Де Кателаре без проблем переправив м'яч у ворота.

Відеоогляд матчу Зеніт – Брюгге