УЄФА розглядає варіант з розширенням кількості учасників Ліги чемпіонів. Нововведення можуть вступити у силу з сезону 2024/2025 років.

Про це повідомляє The Telegraph. У планах УЄФА розширити кількість учасників з 32-х до 36 команд. Далі є два варіанти формату.

Дивіться також: Росія хотіла зірвати Олімпіаду-2020 – Великобританія звинуватила їх у підготовці кібератаки

Що пропонує УЄФА

Відповідно до першого, 36 команд будуть поділені на шість груп і проведуть по 10 матчів. При другому варіанті команда зіграє 10 матчів з 10-ма різними суперниками, які будуть підбиратися на основі системи посіву.

На даний момент другий варіант більш кращий, тому що може збільшити кількість матчів між грандами, що, в свою чергу, принесе більше прибутку від телетрансляторів.

Остаточне рішення може бути прийнято в 2021 році. В даний час в Лізі чемпіонів виступають 32 команди, які діляться на вісім груп.