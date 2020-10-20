Журнал "Фокус" склав свій рейтинг найвпливовіших жінок України. Загалом в переліку сто імен, п'ятеро з яких – зі сфери спорту

Рейтинг "100 найвпливовіших жінок України" опублікували у журналі "Фокус". Видання складає такий рейтинг щороку, починаючи з 2006 року. У 2020 році в нього увійшло одразу п'ять жінок, які пов'язані зі спортом.

До теми: 100 найвпливовіших жінок України: хто очолив рейтинг журналу "Фокус"

Марина Бех-Романчук. 43 місце

Найвище місце серед спортсменок – в Марини Бех-Романчук. Стрибунка у довжину посіла доволі високе 43-є місце. У виданні чималу увагу приділили її стосункам з плавцем Михайлом Романчуком, а не її спортивним досягненням. Хоча легкоатлетка лише у 2020 році виграла ряд престижних змагань – етапи Діамантової ліги, турнір ISTAF в Берліні тощо. На етапі Діамантової ліги в Катарі вона показала свій найкращий результат у сезоні – 6,91 метра.

Такі досягнення спортсменки не залишилися поза увагою місцевої влади – Марина Бех-Романчук отримала квартиру в Хмельницькому.

Марія та Анна Музичук, 69 та 70 місце

Сестри Марія та Анна Музичук розмістилися поруч в рейтингу. Поруч вони й у світовому шаховому рейтингу – молодша Марія на шостому місці, а Анна – на сьомому.

Еліна Світоліна, 80 місце

Світоліна входить в топ-5 світового рейтингу WTA. Але в Україні вона лише на 80-у місці в рейтингу найвпливовіших жінок. Світоліна чергує успішні виступи та перемоги на міжнародних змаганнях з неочікуваними поразками.

Катерина Монзуль, 100 місце

Вона не спортсменка, але вплив на спорт має значний. Катерина Монзуль судить футбольні матчі. І не лише в Україні, але й міжнародні турніри. У тому числі і серед чоловіків. Вона була однією з тих, кому довірили обслуговувати матчі фінального етапу Ліги чемпіонів серед жіночих команд.