Гравець збірної України та "Аталанти" Руслан Маліновський готується до наступних поєдинків за індивідуальною програмою. Невідомо, чому українець не тренується у загальній групі.

Італійська "Аталанта" посилено готується до поєдинку проти "Мідтьюлланда" у Лізі чемпіонів, який відбудеться вже 21 жовтня. Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський тренується окремо від команди. Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

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Відсутність Маліновського

Причину відсутності українця в загальній групі не повідомляють. Це може стати значною проблемою у центральній ланці команди. Маліновський є гравцем основи, тому, якщо українець не полетить сьогодні, 20 жовтня, у Данію, то головного наставнику Джан П'єру-Гасперіні прийдеться "поламати голову", що повноцінно замінити українського півзахисника.

У 4-му турі Серії А проти "Наполі" Руслан Маліновський з'явився на полі з лави запасних та провів у футболці "Аталанти" 28 хвилин. У новому сезоні гравець збірної України відзначився один асистом за італійський клуб.

Усього Маліновський до нового сезону провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.

На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.

Також Маліновський увійшов в число найкорисніших гравців минулого чемпіонату Італії в своєму амплуа за оцінками компанії InStat.

Агент футболіста заявив, що Маліновський не хоче покидати "Аталанту", боси клубу також задоволені грою українця.

Матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Мідтьюлланд" – "Аталанта" відбудеться 21 жовтня о 22:00