9 медалей Паралімпіади

Збірна України на Паралімпійських іграх в неділю, 29 серпня здобула одразу 9 медалей. Дві нагороди – вищого гатунку.

Джима – срібна призерка літнього чемпіонату світу з біатлону

На літньому чемпіонаті світу з біатлону відбулася жіноча гонка-переслідування. Другою у цій дисципліні фінішувала українка Юлія Джима. Це її друга нагорода на турнірі.

Тренерський штаб збірної з футболу

Українська асоціація футболу офіційно презентувала новий тренерський штаб збірної України. Допомагати Олександру Петракову будуть Олександр Шовковський та Андрій Анненков. Тренером воротарів став В'ячеслав Кернозенко. В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий працюватимуть тренерами з фізичної підготовки.

Шахтар втрачає очки, Ворскла вперше програє, Рух сильніший в дербі

Верес розгромив Десну, забивши чотири голи на виїзді ще до перерви.

Шахтар та Минай зіграли внічию. "Гірники" з 15-ї хвилини грали у меншості. А у компенсований час арбітерка Монзуль показала ще дві червоні картки в матчі.

Зоря перемогла Ворсклу, завдавши полтавчанам першої поразки в УПЛ в цьому сезоні.

Рух переміг Львів у дербі. Все завдяки автоголу Ренана.

Селезньов без "Слава Україні!"

Нападник Євген Селезньов у матчі УПЛ зіграв у формі, на якій не було обов'язкового атрибута – нашивки з картою України та гаслом "Слава Україні!". В Минаї це пояснили технічним браком.

Костишин подав у відставку

Руслан Костишин подав у відставку з посади головного тренера Колоса. Сталося це після того, як його команда програла Динамо 7:0.

Безус забив гол

Роман Безус відзначився забитим голом за Гент у ворота Брюгге, за який виступає Едуард Соболь. матч закінчився з рахунком 6:1 на користь Гента.

Поразка на Євроволей-2021

Жіноча збірна України з волейболу закінчила виступ на чемпіонаті Європи-2021. В 1/8 фіналу українки поступилися збірній Польщі.

Коротке гран-прі Бельгії

У Формулі-1 відбулося гран-прі Бельгії. Однак тривало воно лише три кола, які боліди проїхали за автомобілем безпеки. Але переможець був визначений – ним став Макс Ферстаппен.