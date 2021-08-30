9 медалей Паралімпіади
Збірна України на Паралімпійських іграх в неділю, 29 серпня здобула одразу 9 медалей. Дві нагороди – вищого гатунку.
- Оксана Зубковська стала переможницею зі стрибків у довжину.
- Роман Полянський виграв золоту медаль в академічному веслуванні
- Андрій Трусов здобув срібло у запливі 400 метрів вільним стилем у класі S7.
- Денис Остапченко – другий на дистанції 50 метрів на спині у класі S3.
- Наталія Олійник здобула свою першу паралімпійську нагороду. Пауерліфтерка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 79 кілограмів.
- Анастасія Мисник стала другою у штовханні ядра у класі F20.
- Призерами стали плавці Ілля Яременко та Максим Веракса, які фінішували другим та третім відповідно на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S13
- Дзюдоїст Олександр Назаренко у ваговій категорії до 90 кілограмів здобув бронзову медаль.
Джима – срібна призерка літнього чемпіонату світу з біатлону
На літньому чемпіонаті світу з біатлону відбулася жіноча гонка-переслідування. Другою у цій дисципліні фінішувала українка Юлія Джима. Це її друга нагорода на турнірі.
Тренерський штаб збірної з футболу
Українська асоціація футболу офіційно презентувала новий тренерський штаб збірної України. Допомагати Олександру Петракову будуть Олександр Шовковський та Андрій Анненков. Тренером воротарів став В'ячеслав Кернозенко. В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий працюватимуть тренерами з фізичної підготовки.
Шахтар втрачає очки, Ворскла вперше програє, Рух сильніший в дербі
- Верес розгромив Десну, забивши чотири голи на виїзді ще до перерви.
- Шахтар та Минай зіграли внічию. "Гірники" з 15-ї хвилини грали у меншості. А у компенсований час арбітерка Монзуль показала ще дві червоні картки в матчі.
- Зоря перемогла Ворсклу, завдавши полтавчанам першої поразки в УПЛ в цьому сезоні.
- Рух переміг Львів у дербі. Все завдяки автоголу Ренана.
Селезньов без "Слава Україні!"
Нападник Євген Селезньов у матчі УПЛ зіграв у формі, на якій не було обов'язкового атрибута – нашивки з картою України та гаслом "Слава Україні!". В Минаї це пояснили технічним браком.
Костишин подав у відставку
Руслан Костишин подав у відставку з посади головного тренера Колоса. Сталося це після того, як його команда програла Динамо 7:0.
Безус забив гол
Роман Безус відзначився забитим голом за Гент у ворота Брюгге, за який виступає Едуард Соболь. матч закінчився з рахунком 6:1 на користь Гента.
Поразка на Євроволей-2021
Жіноча збірна України з волейболу закінчила виступ на чемпіонаті Європи-2021. В 1/8 фіналу українки поступилися збірній Польщі.
Коротке гран-прі Бельгії
У Формулі-1 відбулося гран-прі Бельгії. Однак тривало воно лише три кола, які боліди проїхали за автомобілем безпеки. Але переможець був визначений – ним став Макс Ферстаппен.