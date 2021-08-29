Відставка після погрому від Динамо

Матч проти київського Динамо став останнім для Руслана Костишина на чолі Колоса. Сім голів у ворота його команди змусили 44-річного спеціаліста піти у відставку.

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Президент команди Андрій Засуха прийняв це рішення наставника та запропонував Костишину залишитись у структурі клубу. Костишин погодився на таку пропозицію власника. У Колосі вдячні наставнику за роботу та бажають успіху на новій посаді. Наразі невідомо, якою буде нова посада фахівця.

Виконувати обов'язки головного тренера Колоса буде Сергій Кузнецов, який працював асистентом Костишина.

Руслан Костишин очолював клуб із Ковалівки з 2014 року. Разом із командою пройшов шлях від першості Київської області до УПЛ. Під його керівництвом команда зіграла 176 поєдинків.