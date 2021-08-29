Зоря – Ворскла 1:0

Гол: Овусу, 83

Зоря та Ворскла в цьому сезоні представляли Україну в єврокубках. Правда успіху здобути там не зуміли Ворскла не змогла обіграти фінський КуПС та вилетіла в кваліфікації Ліги Європи. Зоря ж двічі поступилася австрійському Рапіду в кваліфікації Ліги Європи. Але луганці продовжать свої виступи на груповому етапі Ліги конференцій.

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Проблемою Зорі було те, що в трьох останніх матчах команда пропускала по три голи. Окрім того, в попередній грі травмувався основний голкіпер Шевченко. Тож у грі проти Ворскли вийшов його дублер Мацапура.

Ворскла в цьому сезоні ще не програвала, тож у випадку перемоги могла вийти на друге місце в турнірній таблиці.

Загалом матч видався доволі бойовим. У першому таймі обидві команди завдали чимало клопотів воротарям. Тож Різнику та мацапурі доводилося доволі часто вступати в гру. І їм вдалося зберегти свої ворота недоторканими. Тож на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Забивати обидві команди могли і на початку другого тайму, але футболістів підвела влучність. Після чого гра дещо заспокоїлася. Знову моменти стали виникати, коли в Зорі на заміну вийшли два іранські нападники – Шахаб та Аллах'яр. І їх активність призвела до голу, який і приніс перемогу Зорі. Але відзначилися не вони, а Овусу, який теж вийшов на заміну. Він в дотик замкнув простріл Аллах'яра, до якого відлетів м'яч після потужного удару Шахаба.

Відео голу Овусу

Варто відзначити, що для Овусу це вже третій гол в цьому сезоні на Зорю. І втретє він відзначається, виходячи на заміну. Вперше це сталося в матчі з Інгульцем, згодом він забив і Динамо. І тепер його гол приносить перемогу Зорі.

Зоря перемагає і перериває серію невдач в домашніх матчах УПЛ. Ворскла ж зазнає першої поразки в УПЛ в цьому сезоні.