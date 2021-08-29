У 23 сантиметрах від "золота"

30-річна Анастасія Мисник стала другою у класі F20. Українка розташувалась на п'єдесталі між двома представницями Еквадору.

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Мисник штовхнула ядро на 14.16. Такий результат вона показала у п'ятій спробі. Паралімпійською чемпіонкою стала Полет Мендеш. Вона випередила українку на 23 сантиметри.

Трійку призерок замкнула ще одна легкоатлетка з Еквадору Анаїс Мендес – 14.06.

Інша українка Вікторія Шпачинська посіла прикре 4 місце.