Юля Джима цю гонку розпочала на п'ятому місці. Саме на такій позиції вона фінішувала у спринті. Але вже доволі швидко українка опинилася в групі лідерів. Все завдяки вдалій стрільбі – жодного промаху на відміну від суперниць.Тож після першої стрільби Джима вже була третьою.

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Єдиний промах за всю гонку Джима зробила під час другої стрільби, одного разу не влучивши у мішень. Але навіть ця невдача не завадила Джимі перебувати в першій трійці.

А вже після третьої стрільби Джима стала першою. Українка знову відстрілялася "чисто". Тож за лідерство їй знову довелося боротися з чешкою Маркетою Давидовою, як і у суперспринті. Вони разом прибули на четверту стрільбу, разом закрили всі мішені й на останнє коло теж відправилися разом. Цього разу Давидовій знову вдалося обійти Джиму на половині кола, після чого втрималася від її атак. На фініші їх розділило лише 0,8 секунди.

Юлія Джима – срібна призерка у гонці-переслідуванні. Це її друга медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. До цього вона фінішувала другою у суперспринті.