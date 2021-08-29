Українки вперше за 20 років вийшли у плей-офф першості континенту. Але пройти дальше, аніж перший раунд плей-офф, нашій команді не вдалося. На заваді стала збірна Польщі.

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Хоча саме збірна України виграла перший сет у доволі напруженій боротьбі.

У другому сеті наші дівчата теж нав'язали боротьбу суперницям, але тим таки вдалося переломити хід поєдинку та зрівняти рахунок.

У третьому сеті українки були постійно у ролі наздоганяючих. І двічі таки зрівнювали рахунок. Але виграти сет не зуміли.

Вирішальним у грі в четвертому сеті став ривок полячок. За рахунку 9:9 вони зуміли набрати одразу 9 очок, забезпечивши собі впевнений відрив. Відіграти його українська збірна не змогла. У підсумку – поразка 1:3.

Україна – Польща – 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 17:25)

Найрезультативнішими у складі української команди були капітан Надія Кодола та діагональна Анна Харчинська. Вони набрали 12 та 11 очок відповідно.

У чвертьфіналі цьогорічного Євро Польща зіграє проти Туреччини.