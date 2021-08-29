Десна – Верес 0:4

Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Г. Пасіч, 35, Кльоц, 45+1 (п)

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Команди активно розпочали поєдинок. Швидкий гол вдалось забити гостям із Рівного. Пасі зробив верхову передачу у район 11 метрів, де Сергійчук пропустив м'яч далі на Немчанінова. Захисник у підкаті прошив сітку воріт – 0:1. Несподіваний початок зустрічі.

У середині першого тайму Сергійчук подвоїв перевагу гостей. Козирем став розіграш кутового. Немчанінов головою скинув м'яч на Сергійчука, який елегантно п'ятою відправив м'яч поміж ніг голкіперу Десни – 0:2. Немчанінов записав у свій актив "гол+пас".

Вже через десять хвилин підопічні Юрія Вірта втретє шокували чернігівських футболістів. Сергійчук класно побачив відкривання Пасіча. Геннадій отримав передачу, майстерно обіграв опікуна та вколотив м'яч у сітку Литовки – 0:3.

У компенсований арбітром час захисник Десни Селін сфолив у власному штрафному на Сергійчуку – пенальті. До позначки підійшов Кльоц та потужним ударом поставив крапку у першій 45-хвилинці – 0:4.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Тайм під контролем Вереса

По перерві значно активніше почали діяти господарі. Але до справжньої гостроти справа не дійшла. Будківський двічі пробивав головою – легка здобич для воротаря Вереса.

Вже через декілька хвилини удар від все того ж Будківського був небезпечніший. Але знову на шляху голу став воротар Когут.

Футболісти Десни апелювали до арбітра щодо призначення пенальті у ворота гостей. Але суддя був іншої думки. Калітвінцев взявся виконувати штрафний – м'яч полетів високо над воротами.

Дуже відкрита гра розпочалась наприкінці поєдинку. Як не старались господарі забити бодай один гол, але зробити цього їм не вдалось.