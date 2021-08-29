Гран-прі Бельгії мало розпочатися о 16:00 за київським часом. Але у визначений час гонку так і не розпочали – на заваді стала злива над автодромом, через що гонщики не могли нормально пілотувати свої боліди.

За два тижні до гонки директорку бельгійського автодрому "Спа-Франкоршам" Наталі Майє було застрелено у власному домі. Цілком ймовірно, що це зробив її чоловік, заставши дружину з коханкою. Після цього він застрелився сам.

Організатори кожен раз відкладали старт, очікуючи, що опади припиняться. І таки вивели боліди на старт. Але стартували вони за автомобілем безпеки. Та проїхавши, боліди вернулися на піт-лейн – води на трасі було занадто багато.

О 18:00 за київським часом організатори вирішили ще раз стартувати. Знову за автомобілем безпеки. Однак цього разу на всю гонку було лише одна година часу.

Цього разу гонщики подолали два кола. І після цього гонка знову була перервана червоними прапорами – проводити перегони за таких умов було неможливо. Загалом цього вистарчило, щоб вважати, що перегони відбулися.

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Зважаючи, що всі три кола гонщики проїхали за автомобілем безпеки, то обійшлося без обгонів. І фінішували всі на тих позиціях, на яких і стартували. Перемогу здобув Макс Ферстаппен на Red Bull. Другий – Джордж Расселл з Williams. Місце на подіумі здобув і Льюїс Хемілтон з Mercedes.

Для Расселла – це перший подіум у кар'єрі. А для Williams – перший подіум з 2017 року.

Зважаючи, що гонщики подолали менше, аніж 75% кіл траси, то вони отримали половину залікових очок. Так, Ферстаппен отримав лише 12,5 очок (а не 25 очок за перемогу), Расселл – 9 очок, і так аж до Карлоса Сайнса, який за десяте місце отримав 0,5 очка.

Варто відзначити, що найшвидше коло на трасі (попри автомобіль безпеки) показав росіянин Микита Мазепін. Однак свій заліковий бал він не отримав. Адже його дають лише тим, хто фінішував в заліковій зоні.

Єдина аварія

Однак глядачі на автодромі "Спа-Франкоршам" таки стали свідками аварії. Серхіо Перес ще перед початком гонки на шляху до стартової решітки втратив контроль над болідом і влетів у відбійник, пошкодивши передню підвіску.

При цьому Перес не мав би стартувати через розбитий болід. Але через постійне перенесення початку гонки, механіки Red Bull таки зуміли полагодити автомобіль. І Пересу таки дозволили стартувати. Правда аж з піт-лейна. Тож і фінішував він у підсумку на 20-у місці.