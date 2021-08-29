Минай – Шахтар 1:1

Голи: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34 (пен)

Вилучення: Кулієв, 90+6 – Марлон, 15, Додо, 90+6

Шахтар цей матч проводив після складного поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів, де команди зіграла проти Монако. У цьому матчі футболісти були змушені зіграти екстратайми, тож на гру з Минаємо у "гірників" була значна ротація.

Ще більше змінив склад Минай – одразу дев'ять нових гравців в порівнянні з попереднім складом.

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Вже на 15-й хвилині матчу Шахтар опинився у меншості – другу жовту картку отримав центральний захисник Марлон. Тож "помаранчево-чорним" довелося перебудовуватися – замість Тете вийшов Вітао.

Попри гру в меншості, саме гості більше створили гольових моментів в першому таймі. Одразу після вилучення зі штрафного міг забивати Соломон, але Кучер в ефектному стрибку дотягнувся до м'яча. Згодом після помилки захисників Траоре мало не відправи м'яч у ворота.

Відео голу Траоре

І все ж Шахтар забив. Траоре був збитий у штрафному майданчику, і арбітерка Катерина Монзуль вказала на 11-метрову позначку. Сам Траоре і реалізував пенальті.

На пенальті міг претендувати і Минай. Ахмедзаде у штрафному прибрав Вітао, після чого впав після контакту з ногою бразильця. Попри суперечки на полі (через що в матчі навіть виникла пауза), пенальті таки не призначили.

Перевага Шахтаря в першому таймі могла бути і більшою, але після удару Соломона м'яч влучив у штангу.

У другому таймі жодна з команд не володіла тотальною перевагою. І лише після замін тренерам вдалося пожвавити гру. Краще це вдалося господарям поля – після навісу з флангу Вишневський намагався пробити, але вийшло, що він спиною скинув м'яч далі. А вже там Ахмедзаде вибіг з-за спини Кривцова та головою відправив м'яч у ворота.

Відео голу Ахмедзаде

Кінцівка матчу відзначилися обопільним вилученням. Кулієв на 90+1 хвилині отримав першу жовту картку, а згодом і другу на 90+6 хвилині, коли притримав за футболку Додо. бразильцю така гра суперника не сподобалася, і він з кулаками накинувся на суперника, за що і отримав пряму червону картку.

Минай та Шахтар грають внічию. Завдяки їй закарпатська команда покидає зону вильоту. А от Шахтар тепер відстає від першого Динамо одразу на три очки.