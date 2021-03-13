Успіх Джими на Кубку світа, Ломаченку пропонують мегагонорар: новини спорту 12 березня

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 12 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
У чеському Нове-Мєсто у п'ятницю, 12 березня, продовжився 9 етап Кубка світу з біатлону. Жіночу спринтерську гонку виграла норвежка Тіріль Екхофф. Найкраще з українок виступила Юлія Джима.
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Деніз Херрманн довелося задовольнитися срібною нагородою. Вона програла Екхофф 6 секунд. Третій час та "бронзу" взяла представниця Італії Доротея Вірер. З чистою стрільбою Вірер програла Екхофф 10 секунд.
Українська біатлоністка Юлія Джима була близька, щоб повторити досягнення тижневої давності. У суботу, 6 березня, Джима посіла 2 місце у спринті.
Цього разу Джима знову потужно спрацювала на стрільбі. Юлія посіла 5 місце, програвши Тіріль Екхофф 30 секунд. Юлія потрапила на квіткову церемонію – топ-6.Ломаченку запропонують привабливий гонорар за бій з Хейні
Девін Хейні все ще може провести бій проти Василя Ломаченка. Американська сторона готова запропонувати українцю семизначний гонорар.
Білл Хейні, який є батьком американського боксера, розповів про бажання сина вийти на один ринг з українцем Василем Ломаченком. У боксерів розгорівся словесний конфлікт у соцмережах, який може вилитись у спільний бій.
В українському футболі розгорівся скандал після матчу 17 туру УПЛ Олімпік – Шахтар. Після поєдинку українських арбітрів піддали публічній критиці. Президент Олімпіка Владислав Гельзін безпосередньо після гри увірвався на коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра.
В Українській асоціації футболу (УАФ) розповіли, чим може закінчитися втручання у роботу суддів.
Віцепрезидент УАФ Олег Протасов вважає, що тему суддівства не слід було виносити на публічне обговорення. За його словами, кожен клуб може добитися зустрічі у Будинку футболу.
"Я вкотре звертаюся до всіх, хто має відношення до нашого футболу. Невже комусь із представників команд було відмовлено в зустрічі в Будинку футболу? Невже не можна шукати розв'язання проблем цивілізованим шляхом, а не принижувати український футбол брудними лайками?", – сказав Протасов.
Він також зазначив, що "систематичне порушення Конвенції з арбітражу взагалі може призвести до відсторонення клубних і збірних команд від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА".Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шотландія знову зробила відрив від України
11 березня розпочалася стадія 1/8 фіналу Ліги Європи. Обидва українські гранди зазнали невдачі, не принісши ніяких очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Шотландія була попереду на 0,025, але після нічиєї Рейнджерса зі Славією (1:1) збільшила цей відрив до 0,275. Рейнджерс навряд чи в домашній зустрічі з чехами збирається переривати свою дванадцятиматчеву безпрограшну серію в єврокубках.
Україна треба набрати ще хоча б 2 очка (одна перемога) в поточному євросезоні і дуже сподіватися на домашній провал Рейнджерса у матчі-відповіді 18 березня. До речі, за вихід в чвертьфінал (як і півфінал, фінал) передбачено додаткове бонусне очко.