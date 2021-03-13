В пятницу, 12 марта, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Украинка Юлия Джима попала в топ-5 Кубка мира

В чешском Нове-Место в пятницу, 12 марта, продолжился 9 этап Кубка мира по биатлону. Женскую спринтерскую гонку выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучше всего из украинок выступила Юлия Джима.

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Дениз Херрманн пришлось довольствоваться серебряной наградой. Она проиграла Экхофф 6 секунд. Третье время и "бронзу" взяла представительница Италии Доротея Вирер. С чистой стрельбой Вирер проиграла Экхофф 10 секунд.

Украинская биатлонистка Юлия Джима была близка, чтобы повторить достижение недельной давности. В субботу, 6 марта, Джима заняла 2 место в спринте.

На этот раз Джима снова мощно сработала на стрельбе. Юлия заняла 5 место, проиграв Тириль Экхофф 30 секунд. Юлия попала на цветочную церемонию – топ-6.

Ломаченко предложат привлекательный гонорар за бой с Хейни

Девин Хейни все еще может провести бой против Василия Ломаченко. Американская сторона готова предложить украинцу семизначный гонорар.

Билл Хейни, который является отцом американского боксера, рассказал о желании сына выйти на один ринг с украинцем Василием Ломаченко. У боксеров разгорелся словесный конфликт в соцсетях, который может вылиться в общий бой.

Ломаченко – Хейни: конфликт

Недавно оба боксера вступили в словесную перепалку, в которой американец пригласил Василия провести бой. На что украинец дал положительный ответ и заявил, что готов выйти на ринг в мае 2021 года.

Боб Арум – промоутер Ломаченко, согласился организовать бой.

Сам Хейни неожиданно переключился на другого боксера Хорхе Линареса. Американец повелся на гонорар в размере 3 миллионов долларов и уже 15 мая может провести бой именно против венесуэльца.

Украинские клубы и сборные могут отстранить от соревнований УЕФА и ФИФА

В украинском футболе разгорелся скандал после матча 17 тура УПЛ Олимпик – Шахтер. После поединка украинских арбитров подвергли публичной критике. Президент Олимпика Владислав Гельзин непосредственно после игры ворвался во время прямого эфира тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра.

Клубы не имеют права оказывать давление на комитет арбитров

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассказали, чем может закончиться вмешательство в работу судей.

Вице-президент УАФ Олег Протасов считает, что тему судейства не следует выносить на публичное обсуждение. По его словам, каждый клуб может добиться встречи в Доме футбола.

"Я еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к нашему футболу. Неужели кому-то из представителей команд было отказано во встрече в Доме футбола. Неужели нельзя искать решения проблем цивилизованным путем, а не унижать украинский футбол грязными ругательствами?", – сказал Протасов.

Он также отметил, что "систематическое нарушение Конвенции по арбитражу вообще может привести к отстранению клубных и сборных команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА".

Таблица коэффициентов УЕФА: Шотландия снова оторвалась от Украины

11 марта началась стадия 1/8 финала Лиги Европы. Оба украинских гранда потерпели неудачу, не принеся никаких очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Шотландия была впереди 0,025, но после ничьей Рейнджерс со Славией (1:1) увеличила этот отрыв до 0,275. Рейнджерс вряд ли в домашней встрече с чехами собирается прерывать свою 12-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках.

Украине надо набрать еще хотя бы 2 очка (одна победа) в текущем евросезоне и очень надеяться на домашней провал Рейнджерс в ответном матче 18 марта. Кстати, за выход в четвертьфинал (как и полуфинал, финал) предусмотрено дополнительное бонусное очко.