Українські клуби та збірні можуть відсторонити від змагань УЄФА і ФІФА за тиск на арбітрів
В українському футболі розгорівся скандал після матчу 17 туру УПЛ Олімпік – Шахтар. Після поєдинку українських арбітрів піддали публічній критиці.
Джерело:УАФ
Президент Олімпіка Владислав Гельзін безпосередньо після гри увірвався на коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра.
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Згодом Гельзін закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства.
Клуби не мають права здійснювати тиск на комітет арбітрів
В Українській асоціації футболу (УАФ) розповіли, чим може закінчитися втручання у роботу суддів.
Віцепрезидент УАФ Олег Протасов вважає, що тему суддівства не слід було виносити на публічне обговорення. За його словами, кожен клуб може добитися зустрічі у Будинку футболу.
"Я вкотре звертаюся до всіх, хто має відношення до нашого футболу. Невже комусь із представників команд було відмовлено в зустрічі в Будинку футболу? Невже не можна шукати розв'язання проблем цивілізованим шляхом, а не принижувати український футбол брудними лайками?", – сказав Протасов.
Порушення конвенції загрожує великими проблемами
Він зазначив, що клуби не мають права здійснювати тиск на комітет арбітрів. Протасов пояснив, що українська асоціація підписала Конвенцію з арбітражу, порушення якої передбачає санкції.
ФІФА та УЄФА дуже ретельно стежать за її порушеннями. І якщо таки факти буде підтверджено, це може загрожувати національній асоціації великими проблемами,
– розповів віцепрезидент УАФ.
За словами Протасова, платежі солідарності, які клуби отримують від УЄФА, виплачуються за умови дотримання асоціацією підписаних конвенцій.
Він зазначив, що "систематичне порушення Конвенції з арбітражу взагалі може призвести до відсторонення клубних і збірних команд від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА".
- Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.
- КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.
- Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.
- КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.
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