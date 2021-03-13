У п'ятницю, 12 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Українка Юлія Джима потрапила у топ-5 Кубку світа

У чеському Нове-Мєсто у п'ятницю, 12 березня, продовжився 9 етап Кубка світу з біатлону. Жіночу спринтерську гонку виграла норвежка Тіріль Екхофф. Найкраще з українок виступила Юлія Джима.

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Деніз Херрманн довелося задовольнитися срібною нагородою. Вона програла Екхофф 6 секунд. Третій час та "бронзу" взяла представниця Італії Доротея Вірер. З чистою стрільбою Вірер програла Екхофф 10 секунд.

Українська біатлоністка Юлія Джима була близька, щоб повторити досягнення тижневої давності. У суботу, 6 березня, Джима посіла 2 місце у спринті.

Цього разу Джима знову потужно спрацювала на стрільбі. Юлія посіла 5 місце, програвши Тіріль Екхофф 30 секунд. Юлія потрапила на квіткову церемонію – топ-6.

Ломаченку запропонують привабливий гонорар за бій з Хейні

Девін Хейні все ще може провести бій проти Василя Ломаченка. Американська сторона готова запропонувати українцю семизначний гонорар.

Білл Хейні, який є батьком американського боксера, розповів про бажання сина вийти на один ринг з українцем Василем Ломаченком. У боксерів розгорівся словесний конфлікт у соцмережах, який може вилитись у спільний бій.

Ломаченко – Хейні: конфлікт

Нещодавно обидва боксери вступили у словесну перепалку, у якій американець запросив Василя провести бій. На що українець дав позитивну відповідь та заявив, що готовий вийти на ринг у травні 2021 року.

Боб Арум, який є промоутером Ломаченка, погодився організувати бій.

Сам Хейні несподівано перемкнувся на іншого боксера Хорхе Лінареса. Американець повівся на гонорар у вигляді 3 мільйонів доларів та вже 15 травня може провести бій саме проти венесуельця.

Українські клуби та збірні можуть відсторонити від змагань УЄФА і ФІФА

В українському футболі розгорівся скандал після матчу 17 туру УПЛ Олімпік – Шахтар. Після поєдинку українських арбітрів піддали публічній критиці. Президент Олімпіка Владислав Гельзін безпосередньо після гри увірвався на коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра.

Клуби не мають права здійснювати тиск на комітет арбітрів

В Українській асоціації футболу (УАФ) розповіли, чим може закінчитися втручання у роботу суддів.

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов вважає, що тему суддівства не слід було виносити на публічне обговорення. За його словами, кожен клуб може добитися зустрічі у Будинку футболу.

"Я вкотре звертаюся до всіх, хто має відношення до нашого футболу. Невже комусь із представників команд було відмовлено в зустрічі в Будинку футболу? Невже не можна шукати розв'язання проблем цивілізованим шляхом, а не принижувати український футбол брудними лайками?", – сказав Протасов.

Він також зазначив, що "систематичне порушення Конвенції з арбітражу взагалі може призвести до відсторонення клубних і збірних команд від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА".

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шотландія знову зробила відрив від України

11 березня розпочалася стадія 1/8 фіналу Ліги Європи. Обидва українські гранди зазнали невдачі, не принісши ніяких очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Шотландія була попереду на 0,025, але після нічиєї Рейнджерса зі Славією (1:1) збільшила цей відрив до 0,275. Рейнджерс навряд чи в домашній зустрічі з чехами збирається переривати свою дванадцятиматчеву безпрограшну серію в єврокубках.

Україна треба набрати ще хоча б 2 очка (одна перемога) в поточному євросезоні і дуже сподіватися на домашній провал Рейнджерса у матчі-відповіді 18 березня. До речі, за вихід в чвертьфінал (як і півфінал, фінал) передбачено додаткове бонусне очко.