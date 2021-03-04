Я буду готовий, – Ломаченко прийняв виклик Хейні
Український боксер Василь Ломаченко готовий повернутись на ринг вже весною 2021 року. Українець прийняв виклик володаря титулу WBC Девіна Хейні.
Джерело:офіційний твітер Василя Ломаченка
Боксери провели словесну перепалку у соцмережі. Девін Хейні скористався нагодою та запропонував Василю Ломаченку провести бій вже цього 2021 року. На таку пропозицію українець дав позитивну відповідь.
До теми Девін Хейні запропонував Ломаченку бій: дата
Відповідь Ломаченка
Американець написав, що може провести поєдинок у квітні або на початку травня. Така дата бою повністю влаштувала досвідченого українського боксера.
Це стандартний час для підготовки. Я буду готовий,
– відповів Ломаченко.
Промоутер українця Боб Арум готовий провести такий бій, на його думку, це був би хороше шоу для вболівальників.
- Ломаченко хоче якнайшвидше реабілітуватись в очах українських вболівальників після поразки від Теофімо Лопеса. У тому поєдинку українець програв та втратив можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Після цього Василь та його команда зажадали реваншу, але боксер із США не налаштований вдруге виходити на ринг проти українця. Теофімо вже готується до бою за захист титулу проти Джорджа Камбососа.
- Раніше повідомлялось, що суперниками Ломаченка можуть стати Річард Коммі або Масаєші Накатані.
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