Скандальний епізод стався після матчу 17 туру чемпіонату України з футболу між донецьким Олімпіком та їх земляками з Шахтаря, який пройшов 6 березня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві.

Післяматчеве флеш-інтерв'ю Владислава Калітвінцева раптово було доповнено появою президента Олімпіка Владислава Гельзіна, який різко висловив незгоду з незарахованим голом Нкенга у ворота Шахтаря.

До слова Шахтар завдяки скасованому голу переміг Олімпік та наблизився до Динамо: відео

Скажи, що під***c суддя відірвав голову н***й, чого ти, б*я, соромишся? Що ви, б***ь, всі мовчите? А що мені говорити? 93% зараховують гол по телебаченню? Що ви розповідаєте? Що ви тут розповідаєте? Що ці, б***ь, експерти розповідають? Чистий гол скасовується. Для чого цей під***c італієць знаходиться у нас н***й у країні, б***ь?,

– сказав Гельзін.

Даний інцидент вже найближчим часом буде розглянуто Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ, і власника Олімпіка напевно чекає великий штраф і тривала дискваліфікація.

Додамо, що після цієї поразки, став для них четвертим поспіль в чемпіонаті, "олімпійці" займають восьме місце, відстаючи на 11 очок від зони єврокубків.

Відео скандального епізоду з Гельзіним (дивіться на 3:42)