Девін Хейні все ще може провести бій проти Василя Ломаченка. Американська сторона готова запропонувати українцю семизначний гонорар.

Щедрий гонорар для Ломаченка

Білл Хейні, який є батьком американського боксера, розповів про бажання сина вийти на один ринг з українцем Василем Ломаченком. У боксерів розгорівся словесний конфлікт у соцмережах, який може вилитись у спільний бій.

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За словами Хейні-старшого, вже найближчим часом Ломаченко отримає пропозицію із щедрим гонораром за бій, яка складатиметься із семи цифр.

Весь світ побачить, що ми зробимо в ринзі з Ломаченком, якщо він прийме бій у травні. Ломаченко – великий боєць. Девін давно мріє з ним зустрітися. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі. Безумовно, Лома – наш пріоритет,

– заявив батько Девіна.

Він запевнив, що потрібно слухати Ломаченка, який вперше у кар'єрі захотів побитись з Девіном. Також Василь у перепалці назвав його сина боягузом, тому американська сторона впевнена, що Ломаченко ще відповість за свої слова у травні 2021 року.

Хейні провів на професійному ринзі 25 боїв. Протягом усіх поєдинків Девін не знає смаку поразок. На рахунку 33-річного Ломаченка 14 перемог і 2 поразки в 16 поєдинках у кар'єрі.

Ломаченко – Хейні: конфлікт