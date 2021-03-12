Ломаченку запропонують привабливий гонорар за бій з Хейні
Девін Хейні все ще може провести бій проти Василя Ломаченка. Американська сторона готова запропонувати українцю семизначний гонорар.
Джерело:ютуб AKHi TV
Щедрий гонорар для Ломаченка
Білл Хейні, який є батьком американського боксера, розповів про бажання сина вийти на один ринг з українцем Василем Ломаченком. У боксерів розгорівся словесний конфлікт у соцмережах, який може вилитись у спільний бій.
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За словами Хейні-старшого, вже найближчим часом Ломаченко отримає пропозицію із щедрим гонораром за бій, яка складатиметься із семи цифр.
Весь світ побачить, що ми зробимо в ринзі з Ломаченком, якщо він прийме бій у травні. Ломаченко – великий боєць. Девін давно мріє з ним зустрітися. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі. Безумовно, Лома – наш пріоритет,
– заявив батько Девіна.
Ломаченко – Хейні: конфлікт
- Нещодавно обидва боксери вступили у словесну перепалку, у якій американець запросив Василя провести бій. На що українець дав позитивну відповідь та заявив, що готовий вийти на ринг у травні 2021 року.
- Боб Арум, який є промоутером Ломаченка, погодився організувати бій.
- Сам Хейні несподівано перемкнувся на іншого боксера Хорхе Лінареса. Американець повівся на гонорар у вигляді 3 мільйонів доларів та вже 15 травня може провести бій саме проти венесуельця.
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