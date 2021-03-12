11 березня розпочалася стадія 1/8 фіналу Ліги Європи. Обидва українські гранди зазнали невдачі, не принісши ніяких очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Шахтар з великим рахунком програв на виїзді Ромі (0:3), а Динамо вдома провело невиразний матч проти Вільярреала (0:2). В українських команд залишається дуже мало шансів на продовження боротьби, і поєдинки 1/8 фіналу для них можуть стати останніми в євросезоні.

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В України залишилися 33,100 бала і 12 місце в рейтингу.

Конкуренти в таблиці

Шотландія була попереду на 0,025, але після нічиєї Рейнджерса зі Славією (1:1) збільшила цей відрив до 0,275. Рейнджерс навряд чи в домашній зустрічі з чехами збирається переривати свою дванадцятиматчеву безпрограшну серію в єврокубках.

Україна треба набрати ще хоча б 2 очка (одна перемога) в поточному євросезоні і дуже сподіватися на домашній провал Рейнджерса у матчі-відповіді 18 березня. До речі, за вихід в чвертьфінал (як і півфінал, фінал) передбачено додаткове бонусне очко.

Щодо інших конкурентів, то Аякс переміг Янг Бойз, чим допоміг Нідерландам наростити відрив від України і в цьому сезоні і, що ще важливіше, в сезоні 2021/22. Тобто, наступного, де Україна буде в щільній групі претендентів на сьоме місце.

На 9-й і 10 позиціях перебувають Бельгія та Австрія відповідно. Обидві країни втратили всіх представників у єврокубках цього сезону – Вольфсберг, Зальцбург і Брюгге вилетіли. Від Австрії українці відстають на 2,725 балів, від Бельгії – на 3,4.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 12 березня)