Ломаченко – Хейні: промоутер готовий організувати бій тільки влітку
Василь Ломаченко та американський боксер Девін Хейні публічно домовилися про бій. Тепере слово за промоутерами боксерів і першим на сцену вийшов менеджер Ломаченка – Боб Арум з Top Rank.
Джерело:Boxing Social
Ми б влаштували бій у липні, або на початку серпня
Боб Арум заявив, що зацікавлений у проведенні поєдинку Ломаченка з Хейні.
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"Звичайно, я зацікавлений в організації бою Ломаченко – Хейні. Тут не може бути ніяких питань. Це був би дуже хороший бій, серйозне випробування для обох хлопців", – сказав Арум.
Якщо Ломаченко та Хейні повідомляли, що готові зустрітися у квітні або травні, то в Арума зовсім інші плани. Промоутер вважає, що двобій може відбутися влітку.
Я вважаю, що їх поєдинок користувався б дуже великою популярністю. Виходячи з графіка наших інших боїв, ми б влаштували його або в липні, або на початку серпня,
– зазначив Арум.
Що відомо про бій Ломаченко – Хейні
- Непереможний Хейні, на рахунку якого 25 перемог, у твітері запитав, де зник Ломаченко. Українець з відповіддю не забарився та назвав потенційних суперників боягузами.
- Слово за слова й боксери почали з'ясовувати стосунки. У підсумку після провокації спортсмени дійшли до обговорення поєдинку. Хейні кинув виклик українцю, від якого Ломаченко вирішив не відмовлятися.
- Для Ломаченка зустріч з Хейні може стати першою після поразки Теофімо Лопесу у жовтні 2020 року.
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