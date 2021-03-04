Василь Ломаченко та американський боксер Девін Хейні публічно домовилися про бій. Тепере слово за промоутерами боксерів і першим на сцену вийшов менеджер Ломаченка – Боб Арум з Top Rank.

Ми б влаштували бій у липні, або на початку серпня

Боб Арум заявив, що зацікавлений у проведенні поєдинку Ломаченка з Хейні.

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"Звичайно, я зацікавлений в організації бою Ломаченко – Хейні. Тут не може бути ніяких питань. Це був би дуже хороший бій, серйозне випробування для обох хлопців", – сказав Арум.

Якщо Ломаченко та Хейні повідомляли, що готові зустрітися у квітні або травні, то в Арума зовсім інші плани. Промоутер вважає, що двобій може відбутися влітку.

Я вважаю, що їх поєдинок користувався б дуже великою популярністю. Виходячи з графіка наших інших боїв, ми б влаштували його або в липні, або на початку серпня,

– зазначив Арум.

Що відомо про бій Ломаченко – Хейні