Американець Девін Хейні після перепалки з Василем Ломаченком вирішив перейти до конкретики. 22-річний боксер пропонує українцю провести бій вже цього року.

Ти зробиш наш бій?

Ломаченко та Хейні вирішили з'ясовувати відносини у твітері. Боксери завершили на обговоренні титулу франчайзингового чемпіона, яким володів Ломаченко.

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Це звання у 2020 році дозволило Ломаченку уникнути обов'язково захисту титулу проти Хейні. У підсумку Василь отримав шанс зустрітися з Теофімо Лопесом.

"Що тобі дасть, якщо я скажу, хто прийняв рішення про мій франчайзинговий титул? Ти зробиш наш бій?", – написав Ломаченко у твітері.

У відповідь непереможний Хейні натякнув, що готовий зустрітися з 34-річним українцем.

Я вільний в кінці квітня або на початку травня,

– відповів Хейні.

I’m free end of April or early May https://t.co/Wm1n3navjB — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 2, 2021