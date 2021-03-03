Девін Хейні запропонував Ломаченку бій: дата
Американець Девін Хейні після перепалки з Василем Ломаченком вирішив перейти до конкретики. 22-річний боксер пропонує українцю провести бій вже цього року.
Джерело:24 канал
Ти зробиш наш бій?
Ломаченко та Хейні вирішили з'ясовувати відносини у твітері. Боксери завершили на обговоренні титулу франчайзингового чемпіона, яким володів Ломаченко.
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Це звання у 2020 році дозволило Ломаченку уникнути обов'язково захисту титулу проти Хейні. У підсумку Василь отримав шанс зустрітися з Теофімо Лопесом.
"Що тобі дасть, якщо я скажу, хто прийняв рішення про мій франчайзинговий титул? Ти зробиш наш бій?", – написав Ломаченко у твітері.
У відповідь непереможний Хейні натякнув, що готовий зустрітися з 34-річним українцем.
Я вільний в кінці квітня або на початку травня,
– відповів Хейні.
- Попередній бій Василь Ломаченко провів у жовтні 2020 року, коли програв Лопесу титули WBC, WBA, WBO.
- Через травму плеча українець тільки у 2021 році повернувся до тренувань. Боксер вирішив залишитися у легкій вазі та анонсував повернення вже навесні.
- Боб Арум, промоутер Ломаченка, заявляв, що український боксер має декілька варіантів щодо наступного поєдинку. Одним із них є саме Хейні.
- Хейні провів 25 поєдинків та всі виграв. У його активі 15 перемог нокаутом.
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