У суботу, 6 березня, у чеському Нове-Мєсто жіночим спринтом продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Юлія Джима стала другою, поступившись лише норвежці Тіріль Екхофф.

Норвежка Тіріль Екхофф вкотре продемонструвала, що є однією з найкращих біатлоністок світу. Норвежка одного разу схибила на "лежці", а от її стрільба стояче була бездоганною. Хоча представниця Норвегії дещо відклала останній постріл, але влучила.

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Юлія Джима вже з першого вогневого рубежу була поблизу лідерів, а вже після "стійки" захопила лідерство. Однак досвідчена українка не довго була на вершині, її випередила Екхофф. Трійку лідерок замкнула італійка Ліза Вітоцці, яка ідеально пройшла дві стрільби.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія) (1+0) 18:48.4

2. Юлія Джима (Україна) (0+0) +9.3

3. Ліза Вітоцці (Італія) (0+0) +15.0

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​16. Дарія Блашко (Україна)

22. Анастасія Меркушина

34. Олена Підгрушна

40. Валя Семеренко

Хід гонки

Відразу 5 біатлоністок представляли збірну України у жіночому спринті. Першою серед українок на старт вийшла Дарія Блашко, яка стартувала 20-ю. Вона вдало пройшла перший вогневий рубіж – без хиб. Юлія Джима підтримала свою землячку та вибила 5 з 5.

Друга стрільба Блашко була не така переконлива. Українка одного разу влучила у "молоко". Джима провела феноменальну другу стрільбу, а її швидкість була неймовірною – другий нуль від бронзової чемпіонки світу у естафеті. На фінішному колі їх не вистачило лише трішки, щоб стати переможницею спринту. Норвежка Тіріль Екхофф наче пролетіла на останньому колі та посунула киянку на 2 місце на фініші.

Для капітана нашої збірної Олени Підгрушної складно розпочалась ця гонка – 2 промахи. На "стійці" досвідчена українка додала ще одне штрафне коло. До цього четвертою на старт гонки вийшла Валя Семеренко, яка не брала участь у естафетній гонці.

Валя не швидко, але впевнено провела "лежку" – чисто. Відразу обидві українки Меркушина та Семеренко під'їхали на вогневий рубіж, але їх стрільба була зовсім протилежною. Анастасія пішла на друге своє коло з нулем, а Валя поїхала на два штрафні коло.

Друга стрільба була теж швидкою у виконанні Меркушиної, але цього разу на 150 метрів штрафних таки довелось заїхати.

Найвищою серед українок стала Джима – 2 місце. У топ-40 заїхали всі представниці України.