Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував майбутній бій проти чемпіона світу за версією WBC Джермалла Чарло. Боксери проведуть титульний бій 26-го вересня.

Сергій Дерев'янченко вважає, що бій з Чарло буде складнішим для нього, аніж з Геннадієм Головкіним чи Саулем Альваресом. Про це повідомляє vRINGe.

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На думку українця, Головкін та Альварес підходять йому по стилю. Натомість Чарло складніший опонент.

Буду дивитися по ситуації. Звичайно, він не Геннадій Головкін і не Сауль, мені з ними було б простіше будувати план на бій, вони підходять мені по стилю. Саме тому я і говорив, що мені, можливо, з Чарло буде навіть складніше, ніж з Канело,

– сказав Сергій.

Дерев'янченко готовий піти ва-банк

34-річний українець запевнив, що піде ва-банк, якщо бій не складатиметься на його користь. Втім, Сергій стверджує, що це відбудеться після середини поєдинку.

Я думаю, що якщо буду бачити, що зовсім не виходить нічого, то піду навіть на дуже великий ризик. Але це в 6-му, 7-му, 8-му раундах, не раніше. Я готовий до 12 раундів і не хочу, щоб сталося так, що я викладуся за 5 раундів і потім не буду готовий битися далі. Якщо вийде закінчити бій раніше – я теж буду готовий до цього,

– зазначив Сергій.

Разом з тим, Сергій запевняє, що не кидатиметься стрімголов в атаку.

"У мене є любительська кар'єра, я можу і на ногах попрацювати, і потягнути його на себе. Але якщо нічого з цього не вийде – я спробую піти в розмін", – резюмував українець.

Що відомо про Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

Останній шанс Дерев'янченка?

Сергій за два роки двічі змарнував шанс стати чемпіоном світу. В обох випадках українець зазнавав поразок у поєдинках за титул IBF.

У жовтні 2018 року Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу. Через рік Дерев'янченко скандальним рішенням суддів програв Головкіну.

Сам боксер заявив, що не вважає, що бій з Чарло його останній шанс стати чемпіоном світу.

"Ні. Тому як я зовсім не розглядаю варіант своєї поразки, і що може трапитися після цього. Ми всі налаштовані виграти цей титул", – заявив Сергій.